JLPGAツアーの「スタンレーレディスホンダ」で河本結が初日から一度もトップを譲らない完全優勝を果たし、優勝賞金2160万円を獲得した。河本は8月の『北海道meijiカップ』に続き今季2勝め、通算4度めの優勝を飾った。愛媛県松山市出身の河本は、中学高校生の頃から四国での大会を数多く制するなど、将来を期待されたプレーヤーだった。高校卒業後は有望選手らとともにプロの道を進むかと思いきや、2017年に自らの意思で日本体