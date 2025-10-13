《当たった人はみんな口をそろえて言う。「まさか自分が選ばれるなんて思わなかった」今日選ばれるのは─あなたかもしれない。だから今日も1500万円を配布する。》X上で、そんな「大金配り」のポストを継続的にアップしている、とあるアカウントに対して、衣類通販大手ZOZOの創業者で、株式会社カブ＆ピース代表取締役社長の前澤友作氏が、10月11日、自身のXを更新。《みんなでこの詐欺師を通報して！被害に遭った人は被害届出し