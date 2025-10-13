パレスチナ自治区ガザ地区に拘束されていた人質の解放が進んでいます。新たに13人の人質が解放され、およそ2年にわたって拘束されてきた生存者あわせて20人全員が解放されました。日本時間13日午後5時半頃、イスラエル軍は最初の7人に続いて13人が解放されたと発表しました。これで生存する人質20人全員が解放されたことになります。一方、アメリカのトランプ大統領はイスラエルの議会を訪れ、ネタニヤフ首相と会談しました。トラ