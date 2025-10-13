政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１３日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では公明党の自民党への連立離脱通告や、高市早苗総裁が国会首相指名選挙で首相指名されるか不透明な情勢を特集した。【衆院会派（８日現在）】自民１９６立憲１４８維新３５国民２７公明２４これまで少数与党ながら自公２２０をキープしてきたが、公明離脱により自民は単独１９６のみとなり、立憲＋維新＋国民＝２１０が数字上は上回り、