町行く人々を魅了した氷彫刻＝１３日、お堀端商店街通りレストランやホテルのコックらが氷の彫刻の美しさを競い合う「第５８回氷彫刻技術コンクール小田原大会」が１３日、小田原市栄町のお堀端商店街通りで行われた。全国から２２人が参加し、高度な技を披露した。全日本司厨士（しちゅうし）協会小田原支部の主催。横浜地方気象台によると、この日の小田原の最高気温は２９・５度。参加者は制限時間の１時間で溶け方を想定し