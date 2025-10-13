女優山田優（41）が13日、ライフスタイルアワード「OCEANS The BEST Wellbeings 2025」を受賞し、都内で行われた披露セレモニーに登場した。オンもオフも輝く人を表彰するアワードで、「仕事と家庭のバランスを大切にし、いつも自然体で前向きな姿勢は、多くの人に勇気とポジティブな影響を与える」と評価を受けた。「モデルとして、母として、日々の中で起きることをすごく大切に過ごしてきました。これからも家族との時間を大切