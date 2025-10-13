今季のＢリーグ１部（Ｂ１）で、開幕から４連勝と絶好調の千葉Ｊで強烈なパフォーマンスを発揮している１９歳の?神童?瀬川琉久に、ホーバスジャパン待望論が高まっている。瀬川は５日のＦＥ名古屋戦でチームトップタイの２１得点をマークするなど活躍。スーパールーキーとして入団した昨季からさらなる飛躍を印象付けている。この活躍ぶりに、１１月から始まるＷ杯アジア予選に向けて日本代表へのサプライズ招集に注目が集ま