連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）に出演した女優の鳴海唯が13日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかな青髪にイメチェンした姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】“青髪”に激変した鳴海唯をもっと見る鳴海は投稿で「シナントロープ第2話今夜11:06〜室田環奈、24歳、青髪の美容学生ですどうぞよろしくお願いします！」とコメント。公開された写真では、柔らかな光に照らされながら窓辺に佇む姿を披露している