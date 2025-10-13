ブルージェイズに先勝のマリナーズ、袖に輝く「スイッチ2」の広告米大リーグのマリナーズは12日（日本時間13日）、敵地トロントでブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第1戦に3-1で先勝した。選手たちのユニホームの左袖に輝くのは、誰もが知る日本企業の広告。ファンからは「すげえなあ」「広告効果半端ない」と驚きの声が上がった。2点リードで迎えた9回、マリナーズはシーズン38セーブのムニョスをマウンドへ送っ