◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ関学大17―17関大（2025年10月13日たけびしスタジアム京都）試合巧者が、ラスト2分の怖さを思い知らされた。第4Q10分0秒に決まったK大西悠太（4年）のFGで7点リード。アメフトで見せ場と言える「2ミニッツ」も、十分に逃げ切れる空気がフィールドにはあった。それなのに…。相手陣20ヤードからのドライブにズルズル後退し、残り3秒でTDパスを決められる。まさかのドロー。スコ