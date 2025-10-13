18日の土曜東京メインはG2「第28回富士S」（芝1600メートル）。例年通り、かなりの好メンバーが集った。中心はジャンタルマンタルだ。前走の安田記念を快勝。23年朝日杯FS、昨年NHKマイルCを含むマイルG1・3勝の実績は胸を張れる。東京マイルも絶好で、G2なら断然の主役を担う。ソウルラッシュも全盛期が長い。昨年のマイルCS、4月のドバイターフとG1を2勝。当レースも22、24年に参戦し、ともに2着に好走している。強敵相手