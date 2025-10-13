善光寺周辺など長野市の市街地で10月10日夜からクマが相次いで目撃されています。その姿は防犯カメラにも…。これまでに人への被害は確認されていませんが、市や警察が注意を呼び掛けています。善光寺の宿坊の一つ世尊院釈迦堂の前の通りを南から北に向かって歩く黒い生き物。11日午前2時すぎに防犯カメラが捉えた体長1メートルほどのクマの映像です。飯島榛菜記者「クマの姿があったのはこの辺りです。この通りは宿坊が立ち