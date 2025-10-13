プロサッカー選手・長友佑都選手の妻で、タレントの平愛梨さんが自身のインスタグラムを更新。炊飯器との料理対決エピソードを公開しました。 【写真を見る】【 平愛梨 】「よし！炊飯器とママどっちが勝つかやってみるね」子どもたちの為に大急ぎで料理平さんは「夕方4時半すぎなのに『ママ!お腹空いた!何か作って』とバンビーノに言われごはんを早炊きスタートして」と、投稿。 続けて、平さんは投稿で「よし！