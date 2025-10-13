パラグアイ戦では2−2のドローに終わった(C)Getty Images10月14日、サッカーの国際親善試合として日本代表対ブラジル代表の一戦が開催される。東京・味の素スタジアムで行われる今回の試合、森保一監督率いる日本はホームの観衆の後押しを受けながら、ブラジル戦初白星という歴史的偉業に臨むことになる。【動画】堂安律が圧巻の2ゴール1アシスト！「ロッベンばり」と称賛されたホッフェンハイム戦のハイライトを見る直近3試合