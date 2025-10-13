クラスメイトと共に異世界に召喚された、存在感の薄い高校生・織田晶。召喚によってクラスメイト全員にチート能力が付与される中で、彼が得たのは平凡な"暗殺者"の能力だった。しかし、そのステータス値は、最強の職業"勇者"すら軽々と凌駕していて...。 「ステつよ」メインキャストを務める水野朔、大塚剛央、小林沙苗人気ライトノベル原作の異世界召喚バトル・ファンタジー「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強い