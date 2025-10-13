すでに出場を決めている2026年W杯に向けた準備を進めている日本代表は、14日にブラジルとの親善試合を戦う。ブラジル代表は10日にソウルで行われた韓国戦に5-0で勝利した後に来日。『Globo』によれば、セレソンの東京滞在は短期間になるそうで、カルロ・アンチェロッティ監督が行うトレーニングは月曜午後の1回だけだとか。指揮官は、韓国戦からのメンバー入れ替えは、1人だけになることを示唆。韓国戦ではGKにベントを起用したが