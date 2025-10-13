去年行われた福山雅治さんによる長崎スタジアムシティのこけら落としライブが映画化されることが13日、発表されました。来年2月に全国で上映されるということです。 去年10月13日に長崎スタジアムシティのこけら落としとして行われた福山雅治さんによるライブ「Great Freedom」は、公式アプリの視聴者を含め31万人を超える観客が見届けました。 伝説のライブから1年、あの日の熱狂が映画化されることが発表されました。 タイト