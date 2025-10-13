ランジャタイ・国崎和也、ちょんまげラーメン・田渕章裕が１２日、テレビ朝日「動画、はじめてみました」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。国崎は、以前に開催した自身の単独ライブを回想。千鳥・大悟、ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史、ダイアン・津田篤宏ら、売れっ子の先輩芸人たちが出演してくれたと振り返った。国崎は、同ライブでの大失態を大悟が男気フォーローしてくれたことを述懐。「（ライブ開始が）１９時から