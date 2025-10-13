偽造した教員免許状の写しを提出した疑いで、66歳の男が逮捕されました。偽造有印公文書行使の疑いで逮捕されたのは、福岡・宇美町に住む会計年度任用職員・近藤正仁容疑者（66）です。警察によりますと、近藤容疑者は2025年1月、2025年度の須恵町会計年度任用職員の採用において、偽造した中学校教諭の免許状の写し1通を役場で提出した疑いが持たれています。調べに対し近藤容疑者は、「偽造されたものだと知りながら提出したこと