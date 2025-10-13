８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが１３日、ぴあアリーナＭＭで、デビュー１周年を記念した初の全国ツアー「ＣＡＮ’ＴＳＴＯＰＣＵＴＩＥ」のファイナル公演を開催した。コンセプトの“ＫＡＷＡＩＩＭＡＫＥＲ”として、８月から１２都市を巡った「めいくあっぷ」の旅を完走。単独初のアリーナの地で宴を締めくくった。２日間で１万８０００人、ツアーでは計４８０００人の、きゅーてすと（ファンネー