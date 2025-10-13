石川県津幡町出身でオリンピック2連覇のレスリング・川井梨紗子さんが、現役引退を表明し、今の思いを語りました。 川井 梨紗子 さん：「レスリング選手としても、幸せなことを経験し尽くしたなと自分で思えたので、もう趣味がレスリングでいい人生かなと思って」11日に引退を表明し、24年間の選手人生に幕を下ろした川井選手。オリンピックを2連覇した後、結婚し出産。去年10月の世界選手権では、再び金メダルを獲得し、ママで