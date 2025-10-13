イム・ユナがマカオでファンたちと忘れられない時間を過ごした。イム・ユナはドラマ『暴君のシェフ』で、過去にタイムスリップしたフレンチシェフのヨン・ジヨン役を熱演。最終回では現代に戻ったイ・ホン（イ・チェミン）と再会し、愛を成就させるハッピーエンドで視聴者をときめかせた。韓国では首都圏視聴率17.4％、最高20％、全国視聴率17.1％、最高19.4％（ニールセンコリア基準）を記録し、大きな話題を呼んだ。【写真】ユナ