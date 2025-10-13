◆阪神大学リーグ最終節２回戦大産大７―１関西外大（１３日・ほっともっとフィールド神戸）２位の大産大が連勝で最終節を終え、１位の天理大とポイントが並び、プレーオフでリーグ王者の座を争う。今秋のドラフト候補の大産大・長友一夢投手（４年）が８回１失点と好投。１―１の３回１死一、二塁、「６番・ＤＨ」の小国陽太（３年）が左越えの２点適時二塁打を放った。さらに７、８回に２点ずつ追加し、７―１で破った。