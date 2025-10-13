欧州最後を飾る40台限定のアルティメット英国では、ホンダ最後のマニュアル・ホットハッチだと想定される、FL5型のシビック・タイプR。その発売当初から、ピリオドが打たれる時期はわかっていた。悲しいけれど。【画像】欧州では2026年が最後6代目 ホンダ・シビック・タイプR魅力的なホットハッチたち全119枚初代は正規に日本から輸出されることがなく、待望のEP3型がグレートブリテン島へ上陸したのは2001年。それから25年