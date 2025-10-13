国が発表した、先月時点での県内の主食用コメの今年の予想収穫量は18万4000トンあまりで、去年から1割近く増える見込みです。農林水産省によりますと、県内の今年の主食用コメの収穫量は、先月25日時点で18万4300トンの見込みとされています。去年からは1万5000トンあまり、率にして9％の増加で、18万トンを超えるのは5年ぶりです。増加の要因としては、去年のコメ不足を背景に、田んぼの一部が飼料用や備蓄米用から主食用米に切り