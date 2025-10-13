◇阪神大学野球秋季リーグ第5節2回戦（2025年10月13日ほっともっとフィールド神戸）秋季リーグ最終戦が行われた。優勝に王手をかけていた天理大が第1試合で大阪体育大に1―6で逆転負けを喫し、第3試合で大阪産業大が関西外国語大に7―1で勝利したため両大学が勝利ポイント24で並んだ。この結果、16日に2部の代表決定戦の後に優勝決定戦が大阪シティ信用金庫スタジアムで行われることになった。天理大の三幣寛志監督は第1試