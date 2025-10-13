きょうはスポーツの日でしたが、午前中はあいにくの雨となりました。日中の最高気温は季節外れの真夏日となったきのうから大きく下がり、5度から8度ほど低くなりました。きょうの県内は、湿った空気の影響で広い範囲で雨が降りました。3連休最終日となったけさの富山駅周辺では、スーツケースを引いて足早に歩く人や傘を差して歩く人の姿が見られました。きょう日中の最高気温は富山市で23度、南砺市高宮で21度