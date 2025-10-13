県内ではクマの出没や痕跡が相次いで確認されています。きょう、上市町では住宅の敷地内のカキの木にクマの爪痕が見つかりました。長岡慧記者「こちらのカキの木には、クマが登ったような爪痕がくっきりと残っています」上市町などによりますとけさ、上市町斉神新の住宅で、敷地内のカキの木にクマの爪痕が残されているのが確認されました。周辺ではクマのものとみられるふんも見つかり、かじられたようなカキの実も残されていまし