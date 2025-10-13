【ストックホルム＝市川大輔】スウェーデン王立科学アカデミーは１３日、２０２５年のノーベル経済学賞を、米ノースウエスタン大学のジョエル・モキイア教授、仏高等研究機関コレージュ・ド・フランスのフィリップ・アギヨン教授、米ブラウン大のピーター・ホーウィット教授の３人に授与すると発表した。授賞理由については「イノベーション（技術革新）主導の経済成長の説明」としている。モキイア氏が「技術進歩を通じた持続