3連休の最終日となる13日、行楽地などから帰る人などで首都圏の高速道路の上り線が渋滞しています。高速道路各社によりますと、午後6時半時点で東名高速では横浜青葉インター付近で27キロ、関越道川越インター付近で26キロとなっています。また、中央道では小仏トンネル付近で17キロ、東北道久喜インター付近で20キロなど渋滞が発生しています。一時、40キロ以上の渋滞が発生した区間もありましたが、夜にかけて次第に解消していく