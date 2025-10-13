クリオロから限定の新スイーツ「生フロランタン」が登場♡サブレ生地にアーモンドクリームを重ね、焼かないキャラメルをのせた“生”のまま仕上げることで、サクサク・しっとり・とろりの三位一体の口どけを実現。プレーン・カカオ・フランボワーズの3種各700円（税込）で、見た目も味わいもワクワクする特別感を楽しめます♪ プレーン・カカオ・フランボワーズの魅力 生フロラ