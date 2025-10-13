図書館や子育て・健康センターなど多様な世代が交流できる複合施設が１３日、藤岡市にオープンしました。 １３日にオープンしたのは、藤岡市の新たなシンボルとなる複合施設「ふじまる」です。鉄骨造りの地上１階建てで延床面積は約５４３０平方メートル。図書館や多目的ホールをはじめ検診などが受けられる子育て・健康センターなどが併設されています。地域のにぎわいづくりと子育て支援体