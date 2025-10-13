県主催の「ぐんまちゃんアイドルフェス」が開かれ、県内外から大勢のファンが詰めかけました。 このイベントは、アイドルを応援する人たちの発信力で群馬県を広く知ってもらおうと、県が去年につづき開いたものです。県庁前の県民広場をメイン会場に、県外を拠点に活動する３７組のアイドルが集まり２５分ずつライブパフォーマンスを行いました。 発売された有料エリアのチケット６４０枚は事前に売り切れ、無料の観覧エリ