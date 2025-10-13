１３日の朝、みなかみ町で高齢の夫婦がクマに襲われ軽いけがをしました。クマは捕獲されておらず警察は周辺の住民に不要不急の外出を控えるなど注意を呼びかけています。 １３日の午前６時ごろ、みなかみ町下津の路上で「散歩中にクマに襲われた」と被害にあった女性から１１９番通報がありました。警察によりますとクマに襲われたのはみなかみ町の男性（７６）と女性（６９）の夫婦です。 ２人は散歩中に親子のクマ２頭と遭遇し