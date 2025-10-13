前橋市の小川市長が市の職員の既婚者の男性とラブホテルで複数回面会した問題を巡り、小川市長が１３日、市民との対話集会に臨みました。 集会は前橋市内のホテルで６回に分けて行われました。事前予約制で前橋市民に限定し１回の定員は２０人、時間は５０分でした。集会を巡り小川市長は市民から意見を直接聴き、出処進退を判断する意向を表明した一方、具体的な日時や形式は明らかにしていませんでした。 参加した人によります