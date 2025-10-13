13日は「スポーツの日」です。長崎市で最大級のスポーツイベント「市民スポーツ・レクリエーション祭」が行われました。 ベネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場で行われた開会式には、約400人が参加し、代表が宣誓しました。 （永瀬 英雄選手、池田 真由美選手） 「スポーツマンシップにのっとり、清く楽しく美しく精一杯競技することを誓います」 「市民スポーツ・レクリエー