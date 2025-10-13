「フェニックス・リーグ、阪神０−１ヤクルト」（１３日、西都原運動公園野球場）阪神の茨木秀俊投手が先発し、５回無失点と力投。ただ、「全然でしたね。もっとよくなると思います」と納得の内容ではなかった。序盤から打たせてとる投球で、球数少なく投げ進めた。唯一のピンチだった三回は、１死満塁で北村恵を遊ゴロ併殺打に打ち取り、ゼロで切り抜けた。しかし「今日は変化球が、ほぼ抜けてた」と狙い通りのアウトを取れ