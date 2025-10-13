サッカーJ3の鹿児島ユナイテッドFCは11日、アウェーで7位の北九州と対戦しました。 上位2チームに今シーズン初の連敗を喫し、自動昇格ラインとの勝点差が6に広がった3位のユナイテッドは、7位北九州との九州ダービーにのぞみました。 試合は序盤から動きます。右サイドのコーナーキックにあわせたのは稲葉。低いクロスにたくみにあわせたキャプテン稲葉のJリーグ初ゴ