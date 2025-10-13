“自公連立解消”で首相指名はどうなる？高市首相誕生の可能性は？政治ジャーナリスト･青山和弘氏が現在の状況を詳しく解説します。（津川祥吾 アンカー）青山さん、今の段階で高市総理大臣誕生の可能性ってどのくらいあると見てますか？（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）私は今野党の連携模索されてますけれども、なかなかハードルは高いと思います。そういう中では第一党は何と言っても自民党ですから