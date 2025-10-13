ÇÐÍ¥¡¦¿¹¼·ºÚ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£¶âÈ±»Ñ¤Î¿¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¼·ºÚ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡È¶âÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¡É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¼Ì±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×½éÆüÉñÂæ°§»¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶âÈ±¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¶Ã¤­¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë