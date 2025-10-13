¡ÖDAWNGAMES¡×¤ÇÁª¼ê¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ëÎ¦¾åÃË»Ò¤Î¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥­¡¼¥à¡á13Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÎ¦¾åÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥­¡¼¥à¡ÊÅì¥ì¡Ë¤¬¾®Ãæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÁÏÀß¤·¤¿Âç²ñ¡ÖDAWNGAMES¡×¤Î·è¾¡¤¬13Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¶èÂçÂ¢±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡ÖÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£ÆüËÜ¤ÎÎ¦¾å³¦¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£