「蒲生氏郷杯王座競輪・Ｇ３」（１３日、松阪）新山響平（３１）＝青森・１０７期・ＳＳ＝が逃げた酒井雄多（福島）の番手から２角でまくって今年初優勝を飾った。Ｇ３の優勝は昨年１１月の四日市記念以来、通算６回目。２着は３番手から直線伸びた渡部幸訓（福島）で、３着は新山をマークした佐藤一伸（福島）。新山が後輩の気迫駆けに北日本上位占めで応えた。「酒井君はすぐに頑張らさせてほしいと言ってきた。気持ちが分