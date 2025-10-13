俳優の草〓剛（51）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。「新しい地図」稲垣吾郎（51）と香取慎吾（48）との関係を語った。同日午後10時スタートの草〓主演ドラマ「終幕のロンド」への出演を2人に報告したかを聞かれると「自然な形で、おふたりとも分かってくれているような」と答えた。「吾郎さんはいつも僕らのことを気にしているのかどうか分からない。まあ、気にしてくれているんでしょうけど