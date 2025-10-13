Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤ÎÎµÀô±Ø¶è¤Ç10Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¿Í¤ò¤«¤ó¤Ç¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿ÌîÎÉ¸¤¤¬¿Í¤ËÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÎµÀô±Ø¶è¿ÍÌ±À¯ÉÜÀ¾²Ï³¹Æ»ÊÛ»ö½è¤¬11ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Æü¸á¸å2»þ40Ê¬¡¢Ãæ·¿¤ÎÌîÎÉ¸¤¤¬¾¦Å¹¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Å¹¼ç¤Î»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²È¶Ù¤ò¤«¤ß¡¢¤µ¤é¤ËÀ©»ß¤ËÍè¤¿Å¹¼ç¤ò¹¶·â¤·¤Æº¸ÏÓ¤òÉé½ý¤µ¤»¤¿¤¿¤á¡¢Å¹¼ç¤Ï¿ÏÊª¤Ç¸¤¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿¡£Å¹¼ç¤ÏÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢¶¸¸¤ÉÂÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ò