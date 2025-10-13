女性8人組「CUTIESTREET」が13日、ぴあアリーナMMでデビュー1周年を記念した全国ツアーのファイナルを迎えた。アンコールでは来年2月からファンクラブツアーを開催することも発表された。8人を紹介するムービーが流れると、会場は一気にヒートアップ。TikTok（ティックトック）の総再生回数が70億回を突破した大ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」からスタート。9000人のきゅーてすと（ファンの愛称）も声援でこたえ