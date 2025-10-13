俳優の藤木直人が12日、将棋のまちとして知られる大阪・高槻で行われた「高槻将棋まつり」にスペシャルゲストとして初登壇。集まった“将棋ファン”500人の前で「アマチュア初段」に認定されたことを報告した。【集合カット】豪華すぎ！黒スーツに赤が映える衣装で登場したのん&藤木直人ら大興奮に包まれる観客を前に、「高槻に来るのは初めて」だと語る藤木が「大阪は毎週土曜朝8時から番組の生放送があるので、毎週来て