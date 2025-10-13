お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、年齢より「大人に見られる派」と「子どもに見られる派」、どちらかを調査した。年齢より大人or子供どっちにみられる？イメージ（※生成AIで作成）「あんまり大人に見られたことないかも」と答えたのは、花妃。現在28歳とのことだが、とんずから見ても「でしょうね。な