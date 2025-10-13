昨年８月にデビューした「きゅーすと」こと女性８人組アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」が１２、１３日、横浜市・ぴあアリーナＭＭで自身初となる全国ツアー「ＣＡＮ’ＴＳＴＯＰＣＵＴＩＥ」（１２都市１５公演）のファイナル公演を迎え、２日間で約１万８０００人を動員した。ＴｉｋＴｏｋで７０億再生を記録しているデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」で幕が開けると、客席から轟音（ごうおん）の