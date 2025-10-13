「【受験生必読】偏差値別おすすめ問題集と勉強法を完全解説」と題した最新動画で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が受験生のための問題集選びと効率的な勉強法について語った。動画では、現役中学3年生の「偏差値54の公立高校を目指すが、どんな問題集を選べばよいか」という相談内容をもとに、「バラバラの問題集とは5教科が個別になっている問題集」という基本から丁寧に解説した。 道山氏は「まず今やってい