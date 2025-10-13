8人組女性アイドルグループ、CUTIE STREETが13日、横浜・ぴあアリーナMMで初の全国ツアー「CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025『CAN'T STOP CUTIE』」の最終公演を行った。8月から12都市で15公演を行い約5万人を動員。この日は14日配信開始「Shooting Star」や「ぷりきゅきゅ」を初披露したほか、来年2月に全国6都市をめぐるファンクラブツアー開催も発表した。TikTok総再生回数70億回突破の人気曲「かわいいだけじゃだ